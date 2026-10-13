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Бизнес журнал. Урал

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Спикер Заксобрания Свердловской области назвал приоритетом бюджет региона

Спикер Заксобрания Свердловской области назвал приоритетом бюджет региона

Спикер Заксобрания Дмитрий Жуков сообщил, что уже в ноябре депутаты рассмотрят проект бюджета Свердловской области, который правительство региона внесёт к концу октября.

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