"Россия, теперь отдай Курилы!": вторжение ВСУ в Курскую область распаляет аппетиты Запада

Sergiy Che

.... пердел и пердел тупость за тупостью в бессильной злобе тупейший утырок Рязанов - ну оставим этого больного дятла в кругу таких же больных его "лайкателей" - тут кроме этого пердежа злобного дауна, никогда ничего не будет как и не было - пусть его... )))