ЕЛЕНА ПАНИНА На редкость откровенное высказывание прозвучало в Американском институте предпринимательства (AEI), представляющем альтернативные Байдену круги Демпартии США.
"Россия, теперь отдай Курилы!": вторжение ВСУ в Курскую область распаляет аппетиты Запада
Комментарии
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Sergiy Che
.... пердел и пердел тупость за тупостью в бессильной злобе тупейший утырок Рязанов - ну оставим этого больного дятла в кругу таких же больных его "лайкателей" - тут кроме этого пердежа злобного дауна, никогда ничего не будет как и не было - пусть его... )))
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21 час.
Николай Рязанов
Вот он обычный чепушиный понос ничтожного придурка,сгинь,нечисть!
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20 час.
Sergiy Che
...перевожу суть дежурного ответа Рязанова: "пук-пук-пук" и сопровождающий визьг трясущейся в истерике от бессильной злобы бабообразной швали - предел того что он тут выдаёт раз за разом, получив снова по своему тупому еблу идиота...))
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20 час.
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