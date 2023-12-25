Times of Israel: Египет предложил трехэтапный план окончания войны в Газе

Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства, сообщает израильская газета The Times of Israel.
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