Москвичам вернут часть затрат на поездки на городском транспорте

При оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП) в городском транспорте пассажирам будет возвращаться 15 рублей с каждой поездки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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