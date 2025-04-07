Профессор Крушельцкий: старение организма происходит в 45 и 65 лет

Сроки наступления старения могут варьироваться в пределах десяти лет в ту или иную сторону.Согласно заявлению австралийского профессора биомедицинской инженерии Карла Крушельцкого, процесс старения человеческого тела не развивается равномерно, а имеет два выраженных периода, проявляющихся в конкретные возрастные фазы.