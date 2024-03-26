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Об ответственном и безопасном поведении беседовали во Дворце искусств.

Об ответственном и безопасном поведении беседовали во Дворце искусств.

В современном мире у молодого поколения есть множество возможностей для духовного и физического развития: музыкальные и художественные школы, молодежные театральные студии, огромные стадионы и современные Ледовые дворцы.

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