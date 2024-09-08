Учёные представили температурно-адаптивное устройство на основе диоксида ванадия

Учёные из Пекинского технологического института представили новое поколение температурно-адаптивного устройства радиационного охлаждения, которое может динамически регулировать свои охлаждающие свойства в зависимости от температуры окружающей среды.
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