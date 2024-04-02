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Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Максимально возможное количество набранных в рейтинге баллов — 360 Пресс-служба правительства Москвы сообщила сегодня, что российская столица заняла вершину рейтинга благоприятных для проживания городов по результатам расчета индекса качества городской среды за 2023 год.

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