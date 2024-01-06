В Якутии инспекторы ДПС помогли пожилой паре отремонтировать машину

Вечером 3 января инспекторы ДПС отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району лейтенанты полиции Дмитрий Алексеев и Роберт Егоров во время патрулирования заметили автомашину марки «УАЗ», которая стояла с включенными аварийными сигналами на парковке возле одного из магазинов поселка Нижний Бестях.