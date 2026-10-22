Российские военные заявили о занятии Юльевки в Запорожской области. По оценке военного эксперта Александра Михайлова, продвижение группировок «Днепр» и «Восток» создает угрозу окружения украинских подразделений между Омельником и Никольским и может осложнить снабжение ВСУ на подступах к Орехову.