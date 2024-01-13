МО: Киев за сутки потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» с поддержкой штурмовой и армейской авиации, а также огня артиллерии, успешно отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества.
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