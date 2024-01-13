Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Когда уже покончим с этими предателями? Прокуратура где?Арбенина, Леонидо...
  • Леонид -
    Извините, нужно читать прадедПравнучка Хрущева...
  • Леонид -
    Если бы не придет этой мадам, то, скорее всего, и не было бы сейчас данных событийПравнучка Хрущева...

МО: Киев за сутки потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении

МО: Киев за сутки потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» с поддержкой штурмовой и армейской авиации, а также огня артиллерии, успешно отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх