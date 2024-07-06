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Как пережить перелет с кошкой: это важно знать заранее

Как пережить перелет с кошкой: это важно знать заранее

Не каждый хозяин готов даже на время расстаться со своим любимым питомцем. Поэтому кошки и коты часто путешествуют вместе с нами, но для них перелеты — сильный стресс и нужно позаботиться о животных заранее.

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