Как пережить перелет с кошкой: это важно знать заранее

Не каждый хозяин готов даже на время расстаться со своим любимым питомцем. Поэтому кошки и коты часто путешествуют вместе с нами, но для них перелеты — сильный стресс и нужно позаботиться о животных заранее.
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