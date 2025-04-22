Аналитик назвала три ключевых фактора укрепления рубля

Продолжающееся укрепление рубля связано с тремя ключевыми факторами: ослабление доллара, рост интереса зарубежных инвесторов к российским активам и активные продажи валюты со стороны Центробанка и компаний-экспортеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии