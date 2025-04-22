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Аналитик назвала три ключевых фактора укрепления рубля

Аналитик назвала три ключевых фактора укрепления рубля

Продолжающееся укрепление рубля связано с тремя ключевыми факторами: ослабление доллара, рост интереса зарубежных инвесторов к российским активам и активные продажи валюты со стороны Центробанка и компаний-экспортеров.

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