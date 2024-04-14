В мероприятии приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт мероприятиям, посвященным 150-летию Николая Рериха.
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