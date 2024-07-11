Мурал, посвященный маршалу Якову Федоренко, может появиться на здании в Западном Дегунино

Память жива Граффити на фасаде дома № 8, к. 2 по улице Маршала Федоренко предлагает нанести заместитель председателя районного Совета ветеранов, ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации, участница боевых действий в Чечне Татьяна Илларионовна Жужнева.
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