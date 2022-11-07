От врезавшегося в заборы и столб автомобиля почти ничего не осталось: авария в Уссурийске

Начинающий водитель, не справившись с управление автомобиля, съехал с проезжей части. Но сразу остановить своего железного коня 19-летнему парню не удалось: на своем пути машина снесла два забора и столб линии электропередач, сообщает ИА UssurMedia.
Начинающий водитель, не справившись с управление автомобиля, съехал с проезжей части. Но сразу остановить своего железного коня 19-летнему парню не удалось: на своем пути машина снесла два забора и столб линии электропередач, сообщает ИА UssurMedia.
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