«Роют себе могилу». Джейк Пол перечислил бойцов ММА, отказывающихся от поединка с ним

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, дал комментарий по поводу своего предложения, отправленного Хорхе Масвидалю и Нейту Диазу по поводу поединка с ним по правилам ММА.
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