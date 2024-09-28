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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосов вернется в минское «Динамо» в октябре, если не окажется в НХЛ. У вратаря есть договоренность с «Филадельфией» («Матч ТВ»)

Об этом сообщает «Матч ТВ». 22-летний голкипер в конце следующего месяца может вернуться в КХЛ. Алексей Колосов имеет двухлетний контракт с «Флайерс», по которому получает 925 тысяч долларов за сезон.

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