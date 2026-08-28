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Ethereum преодолел отметку в $2500 по рекордному спросу на ETF — $3000 в пределах досягаемости

Ethereum преодолел отметку в $2500 по рекордному спросу на ETF — $3000 в пределах досягаемости

Ethereum успешно сохранил свои позиции выше порога $2500 после замечательной недели, характеризующейся значительной активностью ETF, расширением рыночной капитализации стейблкоинов и исключительным каскадом ликвидации.

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