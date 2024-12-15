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Фонсека о 0:0 с «Дженоа»: «Недоволен результатом, но не игрой. «Милану» не хватило только гола. У нас хорошие нападающие»

«Мы хорош играли, много создали. Футболисты хотели победить и играли как команда, но единственное, чего нам не хватило, – гола.

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