Информационная бомба от российского чиновника в МВФ.

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин дал интереснейшее интервью РИА «Новости», в котором раскрыл многое из того, что составляет «внутреннюю кухню» МВФ и того, что именуется «мировой валютной системой», стоящей по его мнению, на грани краха.
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