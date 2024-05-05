Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха  , ДЕШЕВКИ , РОССИЮ НАПУГАТЬ ХОТЕЛИ  , что  САМИ  чуть со  СТРАХА НЕ ОБ.........ЛИСЬ ....!!!Россия заблокиров...
  • галина
    Если наши это сделали горжусь!Россия заблокиров...
  • Александр Симаков
    По логике автора прочтите последние три абзаца.Уже просто бесит - 2

Информационная бомба от российского чиновника в МВФ.

Информационная бомба от российского чиновника в МВФ.

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин дал интереснейшее интервью РИА «Новости», в котором раскрыл многое из того, что составляет «внутреннюю кухню» МВФ и того, что именуется «мировой валютной системой», стоящей по его мнению, на грани краха.

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Комментарии
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vagas Karlito
Борьба умов! А каковы общие задачи!??) Человечество в эгоизме или путь процветания для всех!?))Понятно что для развития нужно устранить тормоз и давить на газ! вопрос  кто рулить будет! ? Куда поедем!?))
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