Российские военнослужащие возложили венки к памятникам ВОВ в Курской области

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» в честь Дня Победы возложили венки к мемориалам и памятникам, посвященным событиям Великой Отечественной войны (ВОВ), в Беловском районе Курской области.
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