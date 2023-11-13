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Никогда и ни в чём не виноватые

Никогда и ни в чём не виноватые

Нередко в чаты и на каналы к российским публицистам забегают так называемые МАУРУ – «малэнькый адекватный умеренный русскоговорящий (можно русский) украинец».

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