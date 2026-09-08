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Дачникам подсказали способ снизить затраты на полив

Дачникам подсказали способ снизить затраты на полив

Основные дополнительные расходы владельцев участков связаны с увеличившимся потреблением воды и электроэнергии для ее подачи Аномально жаркое лето увеличило расходы дачников на полив и одновременно создало риски для урожая.

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