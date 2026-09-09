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Царьград

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Игорь Бедеров назвал сферы активного внедрения ИИ в России

Игорь Бедеров назвал сферы активного внедрения ИИ в России

Игорь Бедеров рассказал RT о сферах активного внедрения ИИ. По его словам, ИИ находит применение в кибербезопасности, медицине, финансах и других областях, но важно помнить об этических ограничениях и возможных рисках.

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