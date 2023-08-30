Алькарас спел в интервью после первого круга US Open

Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open после того, как Доминик Кепфер снялся с их матча при счете 6:2, 3:2 в пользу испанца.
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