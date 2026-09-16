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Нижегородская правда

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Нижегородскую школьницу оштрафовали на три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ

Нижегородскую школьницу оштрафовали на три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ

Школьницу из Нижнего Новгорода оштрафовали на три тысячи рублей из-за использования шпаргалки на ЕГЭ.

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