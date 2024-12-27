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Царьград

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В школе Ноябрьска школьник в игре «Тайный Санта» подарил однокласснику свиную голову

В школе Ноябрьска школьник в игре «Тайный Санта» подарил однокласснику свиную голову

В Ноябрьске (ЯНАО) в школе №3 произошел скандал из-за необычного подарка в игре «Тайный Санта».В городских соцсетях аноним возмутился, что подобное якобы может нанести психологическую травму.

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Комментарии
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И
Игорь
А че, нормально, целую бошку в нахаляву
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