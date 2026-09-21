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Аргументы и Факты

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Вэнс ждет прогресса по Украине после переговоров Трампа и Зеленского

Вэнс ждет прогресса по Украине после переговоров Трампа и Зеленского

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что ожидает прогресса в урегулировании украинского конфликта после предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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