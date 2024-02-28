В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники провели яркое мероприятие для жителей города

В городском парке Железногорска прошло яркое мероприятие, инициированное сотрудниками полиции и общественниками, посвященное акции «Неделя мужества» в рамках проведения праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечества.
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