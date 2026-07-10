Битва за Ормуз накалилась: вот что ждать миру. Один сценарий хуже другого

Борьба за Ормузский пролив между США и Ираном определит будущее нефтяного рынка, пишет NZZ. Существует три сценария развития кризиса: от восстановления свободного судоходства до усиления влияния КСИР и нового витка санкционного противостояния.
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