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Закон, порядок, государство

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Битва за Ормуз накалилась: вот что ждать миру. Один сценарий хуже другого

Битва за Ормуз накалилась: вот что ждать миру. Один сценарий хуже другого

Борьба за Ормузский пролив между США и Ираном определит будущее нефтяного рынка, пишет NZZ. Существует три сценария развития кризиса: от восстановления свободного судоходства до усиления влияния КСИР и нового витка санкционного противостояния.

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