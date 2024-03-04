В администрации Миллеровского района пройдут Общественные слушания

В зале заседаний Администрации Миллеровского района 05 апреля 2024 года запланировано проведение общественных обсуждений документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие объемы изъятия диких копытных животных, барсука в Ростовской области в сезоне охоты 2024-2025 гг.