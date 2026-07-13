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Татар-информ

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Абдулганиев обсудил планы и проблемы с бизнесменами двух районов Татарстана

Абдулганиев обсудил планы и проблемы с бизнесменами двух районов Татарстана

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева Бизнес-омбудсмен Татарстана и помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев посетил Алексеевский и Аксубаевский районы республики, где встретился с местными предпринимателями.

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