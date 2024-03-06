При атаке хуситов в Красном море впервые погибли люди

Два моряка погибли в результате ракетного обстрела хуситами торгового судна в Красном море. Это первые жертвы йеменской группировки после начала обстрелов в регионе, информацию о смерти моряков подтвердили официальные лица Великобритании и США, пишет CNN.
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