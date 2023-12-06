Все болезни от нервов: что не так с Германской Новой Медициной

Знаете ли вы, что врачи вас обманывают? А ведь болезни возникают, например, если вы не ладите со свекровью или все еще обижены на бывшего парня? По крайней мере, так думала немецкая активистка альтернативной медицины Рике Герд Хамер.
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