Все болезни от нервов: что не так с Германской Новой Медициной

﻿﻿Знаете ли вы, что врачи вас обманывают? А ведь болезни возникают, например, если вы не ладите со свекровью или все еще обижены на бывшего парня? По крайней мере, так думала немецкая активистка альтернативной медицины Рике Герд Хамер.