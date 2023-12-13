Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну

Трамп стоит на своём – третьей мировой войны можно избежать.Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом до конца года и изложить свою позицию перед тем, как республиканцы откажутся направить больше денег на боевые действия.