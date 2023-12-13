Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Славно!Марьинка наша. На...
  • Ильдус Мамлеев
    Вот так обычно и поступают истинные "Враги народа", в не зависимости, где они сидят в ГосДуме или Правительстве РФ!Мигрантам в Росси...
  • Иван Сорокин
    Да срочно гнать эту продажную дуру на украину Явный признак предателя РОССИИСкандал с памятно...

Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну

Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну

Трамп стоит на своём – третьей мировой войны можно избежать.Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом до конца года и изложить свою позицию перед тем, как республиканцы откажутся направить больше денег на боевые действия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нам не нужны управленцы из США мы сами с усами . Да и в других странах управлять им не дадим . Чревато и накладно как выяснилось
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх