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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромелу Лукаку: «Европейские клубы понимают: «Саудовская Аравия близко». Уровень будет только расти. Все больше футболистов будут стремиться там играть»

Бельгийский нападающий, который принадлежит «Челси», провел прошлый сезон в «Роме» на правах аренды. Футболист дал понять, что может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

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