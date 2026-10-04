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Татар-информ

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Стубб заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России

Стубб заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России

Президент Финляндии Александр Стубб призвал не преувеличивать риски прямого столкновения России и НАТО.

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