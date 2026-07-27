БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 613 подписчиков

Этническая преступность потеряет прописку в России

Этническая преступность потеряет прописку в России

Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев.

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Комментарии
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Вероника Великолепная
Выход из МОМ!
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1 м.
ВВ
Вероника Великолепная
Диаспоры признать опг и серьёзной угрозой для гос. Безопасности страны.
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1 м.