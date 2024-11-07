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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» выиграл 4 из 5 последних матчей и делит лидерство в дивизионе с «Каролиной» и «Нью-Джерси»

Сегодня «Кэпиталс» одолели «Нэшвилл» (3:2) и с 18 очками после 12 игр делят лидерство в Столичном дивизионе с «Каролиной» и «Нью-Джерси».

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