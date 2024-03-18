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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Путин: «Международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения. Они подрывают сами основы международного спорта»

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма.

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