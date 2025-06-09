Во всём виноват Трамп!

Зеленский пожаловался, что США передали 20 000 ракет, в том числе и зенитные, на Ближний Восток — именно те, которые должны были поступить Украине согласно предварительным договоренностям с администрацией Байдена.
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