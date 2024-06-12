По западному пути – в России приступили к созданию новейшей, но спорной РСЗО "Сарма".

9 июня 2023 78K прочитали Далеко не секрет, что практически все Натовские средства обороны и наступления мы научились ликвидировать - речь про самое разное вооружение, включая гаубицы (М777), и особенно системы ПВО/ПРО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии