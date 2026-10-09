Средние цены на бензин и дизельное топливо снизились на бирже

На Петербургской бирже снизились средние цены на топливо: бензин Аи-92 подешевел на 0,3% до 69 377 рублей за тонну, а межсезонное дизельное топливо - на 3,2% до 67 151 рубля.
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