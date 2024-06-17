«Зенит» включился в гонку со «Спартаком» за защитника Горшкова

Трансфер игрока в столичный клуб может сорваться Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобрести левого защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, на которого также претендует московский «Спартак».
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