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Геноцид населения Украины продолжается

Геноцид населения Украины продолжается

Командир 101 ТРО приехал в Ужгород наградить военкомов, которые регулярно поставляют ему "свежее мясо".

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Комментарии
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Антон Фоменко
На Украине,только у ленивого нет схрона с оружием.Не пора ли украинцам подняться и уничтожить эту ячейку фашистов.Их всего 10 пооцентов от населения украины-зажравшихся,обнаглевших бандеровцев!!Украинский народ был обманут уродами амеровскими .И теперь от безнаказанности они набивают себе кармыны ,убивая своих собратьев и земляков.Евреи уничтожают украинцев,палестинцев,и весь мир.Потому, что управляют белым домом глубинное еврейское государство ! А НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОРА....
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