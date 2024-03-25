Геноцид населения Украины продолжается

Антон Фоменко

На Украине,только у ленивого нет схрона с оружием.Не пора ли украинцам подняться и уничтожить эту ячейку фашистов.Их всего 10 пооцентов от населения украины-зажравшихся,обнаглевших бандеровцев!!Украинский народ был обманут уродами амеровскими .И теперь от безнаказанности они набивают себе кармыны ,убивая своих собратьев и земляков.Евреи уничтожают украинцев,палестинцев,и весь мир.Потому, что управляют белым домом глубинное еврейское государство ! А НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОРА....