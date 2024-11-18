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Царьград

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Байден не пришёл для общего фотографирования на G20: Испугался Лаврова или опоздал?

Байден не пришёл для общего фотографирования на G20: Испугался Лаврова или опоздал?

В Белом доме выдали свою версию, почему американского лидера нет на фотографии "Большой двадцатки".В Рио-де-Жанейро полным ходом идёт саммит G20.

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