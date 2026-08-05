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Воронежские новости

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«Воронежские новости» оказались в числе самых цитируемых изданий Воронежской области

«Воронежские новости» оказались в числе самых цитируемых изданий Воронежской области

«Воронежские новости» вошли в число самых цитируемых средств массовой информации региона. По итогам II квартала 2026 года издание заняло 11-ю строчку в рейтинге компании «Медиалогия», подтвердив свой статус одного из ведущих медиаресурсов области.

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