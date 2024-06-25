Отец одной из жертв "политеховского" маньяка о деле Манишина: "Он мерзавец и трус"

Отец последней жертвы "политеховского" маньяка дал первый комментарий задержания возможного убийцы его дочери Отец последней жертвы "политеховского" маньяка Ксении Киргизовой Владимир Киргизов дал первый комментарий СМИ после задержания Виталия Манишина – главного подозреваемого по делу, которого сейчас судят в Калманском районном суде.