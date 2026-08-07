ТурДом: пляжи Зеленоградска переполнены отдыхающими

Пляжи Калининградской области оказались настолько переполненными отдыхающими, что ситуация привлекла внимание медиа — кадры, запечатлевшие обстановку в Зеленоградске, опубликовал Telegram‑канал «Крыша ТурДома».
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