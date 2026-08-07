Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТурДом: пляжи Зеленоградска переполнены отдыхающими

ТурДом: пляжи Зеленоградска переполнены отдыхающими

Пляжи Калининградской области оказались настолько переполненными отдыхающими, что ситуация привлекла внимание медиа — кадры, запечатлевшие обстановку в Зеленоградске, опубликовал Telegram‑канал «Крыша ТурДома».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии